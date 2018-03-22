Савченко грозит арест без возможности залога

Источник: Корреспондент.net

Прокуратура подаст следственному судье ходатайство об избрании народному депутату Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в четверг, 22 марта.

"Учитывая наличие установленных рисков препятствования Надеждой Савченко уголовному производству, степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных правонарушений, в совершении которых она подозревается, следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", – говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко лично вручил Савченко письменное сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

В частности, речь идет о сговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины), приготовлении к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109), приготовлении к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц (ч.1 ст.14 ч.2 ст.28, ст.112).

Кроме того, Надежда Савченко подозревается в приготовлении к террористическому акту (ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 УК Украины), содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 ч.1 ст.263).

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Согласно ч.5 ст.176 УПК Украины, мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК Украины", – отметили в ГПУ.