Савченко наняла новых адвокатов

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат Надежда Савченко, которая ранее отказалась от адвокатов, ссылаясь на отсутствие денег, подписала договор с двумя новыми защитниками – Александром Шадриным и Константином Глобой

"15 мая мы подписали договор на представительство в КСУ, а 18 мая она сняла ограничения на представительство в иных органах", – рассказал Александр Шадрин.

Отмечается, что 14 мая во время заседания суда по продлению ей меры пресечения Савченко заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, потому что у нее нет денег на их оплату.

Адвокат Шадрин отказался комментировать условия договора с Савченко и размер своего гонорара.

"Это предмет адвокатской тайны", – отметил он.