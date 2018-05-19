19.05.2018
Савченко наняла новых адвокатов
Источник: Корреспондент.net
Народный депутат Надежда Савченко, которая ранее отказалась от адвокатов, ссылаясь на отсутствие денег, подписала договор с двумя новыми защитниками – Александром Шадриным и Константином Глобой
"15 мая мы подписали договор на представительство в КСУ, а 18 мая она сняла ограничения на представительство в иных органах", – рассказал Александр Шадрин.
Отмечается, что 14 мая во время заседания суда по продлению ей меры пресечения Савченко заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, потому что у нее нет денег на их оплату.
Адвокат Шадрин отказался комментировать условия договора с Савченко и размер своего гонорара.
"Это предмет адвокатской тайны", – отметил он.
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