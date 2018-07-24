Савченко отказалась от проверки на полиграфе

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе. Об этом во вторник, 24 июля, в эфире телеканала 112 Украина сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

По ее словам, в учреждение не допустили адвокатов Савченко, ссылаясь, что не позволяет следователь.

"Надежда взглянула на вопросы, они те же... искривленные и с оттенком вины. Она отказалась от этого", - сказала Савченко.

Надежду Савченко повезли обратно в СИЗО.