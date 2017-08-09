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09.08.2017

Савченко предложила закрыться от РФ полем Теслы

Источник: КорреспонденТ.net

В эфире телеканала NewsOne Надежда Савченко прокомментировала замедление строительства проекта "Стена" на границе с РФ. Нардеп призвала учиться "более современным методам" обороны от врага и предложила свой "вариант" защиты.

"Давайте уже находить методы не таких стен, которые неэффективны, тем более такой легкой, сделанной из прутьев стены, какой мы видим "стену Яценюка"... Давайте уже идти в мир новых технологий и изобретать новые стены", - предложила депутат.

Лучшим решением Савченко назвала создаение стены электрического поля.

"Давайте вспомним Теслу, давайте вспомним, что земля является электропроводником, что можно поставить два штыря на метре земли и через них проводить электричество. Давайте уже до таких стен доходить, давайте уже воевать космическими ракетами, не знаю, космическими кораблями", — заявила она.

 

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