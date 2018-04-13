Савченко прервала голодовку

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Об этом в пятницу, 13 апреля, пишет Украинская правда со ссылкой на адвоката Олега Соловея.

По его словам, Савченко 13-15 апреля будет есть те продукты, которые разрешил в ее состоянии употреблять врач, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

Нардеп свое намерение подтвердила соответствующим заявлением.

Также Соловей добавил, что допрос на полиграфе 13 апреля длился примерно с 10:30 до 13:30.