Савченко пройдет допрос на полиграфе до конца этой недели

Источник: Українські новини

Обвиняемая в подготовке терактов и свержении государственной власти Надежда Савченко совместно со своими адвокатами и следователями по ее делу согласовала предварительную дату допроса на полиграфе. Об этом заявил один из защитников Савченко Олег Соловей, сообщает "УП".

"Мы с Надеждой Викторовной и следователем встречались после обеда и обсуждали вопросы о проведении экспертизы на полиграфе. Предварительный план есть. Сейчас он согласовывается с экспертом. Предварительная дата есть", - сказал адвокат.

Точную дату он назвать отказался, но подчеркнул, что допрос пройдет "на этой неделе".

"Сейчас следователи эти вопросы согласуют с экспертом. Наши вопросы также передадут эксперту. Мы сегодня достаточно постно поработали с 14 практически до 17 часов", - сказал Соловей.

На вопрос, будут ли какие-то следственные действия на четверг, Соловей ответить не смог.

"Не готов сказать. В результате сегодняшнего разговора следственное действие на завтра не обсуждалось", - отметил Соловей.

Он также добавил, что во время этой встречи Савченко чувствовала себя нормально.

"Состояние ее нормальное, достаточно энергично мы сегодня поработали. Вопрос о больнице до сих пор не обсуждался", - рассказал адвокат.

Как сообщали Українські Новини, Савченко объявила голодовку и пьет только воду.