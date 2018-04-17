Савченко прошла экспертизу с применением полиграфа

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) прошла процесс судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа (детектора лжи).

Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"На данный момент процедура прохождения полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не завершили. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение", - сказал Соловей.

Адвокат пояснил, что эксперты пока взяли паузу на два дня и либо посчитают, что им больше нет необходимости задавать вопросы Савченко и продолжать экспертизу, либо эта процедура еще может быть продолжена.