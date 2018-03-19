Савченко просит Порошенко уволить Луценко

Источник: Корреспондент.net

Нардеп Надежда Савченко в понедельник, 19 марта, потребовала отставки генпрокурора Юрия Луценко. С этой целью она подала жалобу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а также обратилась к президенту Петру Порошенко. Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала копии соответствующих документов.

Савченко обвиняет Луценко в несоблюдении принципа презумпции невиновности во время его публичных выступлений.

"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому, я прошу квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров привлечь Генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности", - написала она.

Также она заявила, что подала президенту Украины жалобу на нарушение присяги Луценко.

"В жалобе к Президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко от должности Генерального прокурора, за нарушение присяги прокурора, после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - освободить Луценко от должности Генерального прокурора Украины", - добавила нардеп.