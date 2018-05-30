Савченко решила прервать голодовку

Источник: Корреспондент.net

Находящаяся в СИЗО СБУ народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку для повторного прохождения полиграфа. Об этом сообщается на ее странице в Facebook в среду, 30 мая.

"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы", - говорится в сообщении.

"Сторона защиты готовит соответствующее ходатайство для назначения психо-физиологического исследования полиграф, кстати, в государственном экспертном учреждении Украины. Надеюсь, следствие взвесит на отмеченное ходатайство для установления действительных намерений Н.Савченко, потому что кто же будет против установления объективных обстоятельств дела, если данная обязанность лежит на органе досудебного расследования", - прокомментировал адвокат нардепа Константин Глоба.

Он отметил, что лично его "устроит любая позиция органа досудебного расследования в вопросе полиграфа".

Также отмечается, что 30 мая истекает 69 суток с начала голодовки Савченко против заключения, которое она считает незаконным.