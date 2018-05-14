Савченко заявила, что написала Путину письмо
Источник: Корреспондент.net
Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разблокировать обмен пленными. Об этом она сообщила после заседания суда в понедельник, 14 мая.
Вместе с тем, Савченко сомневается, что ее включили в список на обмен пленными и позитивно относится к включению в этот список Владимира Рубана.
"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня (о включении в список на обмен)", - заявила депутат.
В то же время Савченко позитивно относится к включению в этот список Рубана и считает, что данное обстоятельство разблокирует процесс обмена пленными.
Также Савченко заявила, что считает Службу безопасности Украины виновной в приостановке процедуры обмена.