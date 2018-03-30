Сбережения украинцев за год уменьшились

Источник: Корреспондент.net

Доходы населения в прошлом году составили 2475,8 млрд грн, расходы – 2544,8 млрд грн, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, в 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43 592 грн, что на 7 грн больше, чем в 2016 году.

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26,8%.