27.08.2017
Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания
Источник: КорреспонденТ.net
Мужчина, которого в центре Киева сбил на автомобиле "Бентли" Нестор Шуфрич-младший, сын народного депутата Украины Нестора Шуфрича, находится в реанимации 17-й больницы в тяжелом состоянии без сознания.
Как сообщает Эспресо.TV, в реанимацию людей не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает и передает некий мужчина.
У входа в реанимацию находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего.
Он передавал телефон врачу, которая рассказала родителям пострадавшего о его состоянии. Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев.
Представителей депутата Шуфрича у реанимации пока не видно.
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