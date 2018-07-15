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15.07.2018

Сборная Франции стала двукратным чемпионом мира по футболу

Источник: Корреспондент.net

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. "Трехцветные" в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе "Лужники" обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.

Счет был открыт на 18-й минуте матча, когда  французский нападающий Антуан Гризманн выполнил подачу в штрафную, а хорватский нападающий Марио Манджукич неудачно подставил голову и срезал мяч в собственные ворота.

Десять минут спустя нападающий Хорватии Иван Перишич забил гол в ворота французов.

На 38-й минуте Антуан Гризманн успешно реализовал назначенный судьей пенальти.

На 59-й минуте полузащитник Поль Погба увеличил разрыв в счете.

Несмотря на отчаянные атаки хорватов на 65-й минуте счет становится 4:1. Гол забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Однако уже на 69-й минуте Манджукич воспользовался ошибкой французского вратаря Уго Льориса и сократил разрыв в счете.

На пути в "Лужники"

За всю историю участия в мундиалях  французы ранее лишь раз становились чемпионами мира (1998 год). Тогда капитаном команды был ее нынешний тренер Дидье Дишам. Кроме того, на счету французской сборной одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.

В России, на пути к финалу, сборная Франция заняла первое место в группе С, одержав в трех матчах две победы при одной ничьей. В 1/8 финала "трехцветные" в упорном поединке обыграли сборную Аргентины 4:3, а в четвертьфинале оказались сильнее Уругвая (2:0). В полуфинальном поединке, достойном финала, французская команда превзошла бельгийцев (1:0).

Выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира оказался лучшим результатом в ее истории. Ранее, в 1998 году, сборная небольшого балканского государства завоевала лишь бронзу мундиаля. На чемпионате мира в России "шашечные" неожиданно для многих заняли первое место в группе D, одержав три победы в трех матчах. В 1/8  финала хорваты в серии пенальти оказались удачливее датчан (3:2). А в четвертьфинале вновь в серии пенальти превзошли российскую сборную (4:3). В полуфинале "шашечные" одержали волевую победу над сборной Англии, победив в дополнительное время 2:1. Хорватская команда стала второй в истории чемпионатов мира, отыгравшей три матча по 120 минут подряд.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Это первый турнир, который прошел в двух частях света. Матчи чемпионата приняли 12 арен в 11 городах России.

Перед финальным матчем президент России Владимир Путин в присутствии президента Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино вручил эмиру Катара шейху Тамину бен Хамаду аль-Тани мяч, которым затем и играли сборные Франции и Хорватии. Катар примет чемпионат мира по футболу в 2022 году.

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