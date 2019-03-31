СБУ изъяла более 100 кг героина на 10 млн евро

Источник: Корреспондент.net

Работники Службы безопасности Украины провели совместную операцию с правоохранительными органами Германии и Румынии по ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в страны Европейского Союза, сообщает пресс-служба ведомства 30 марта.

Сотрудники СБУ получили информацию о функционировании на территории Украины транзитного канала контрабанды героина в европейские страны.Правоохранители осуществили задержание наркокурьера в Закарпатской области накануне его въезда в ЕС, который планировал переместить оптовую партию героина из "транзитных баз".

"Во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более ста двадцати килограмм героина. По ценам "черного рынка" стоимость выявленного "товара" составляет почти десять миллионов евро", – сообщили в СБУ.

Данная операция была одним из этапов обезвреживания транснационального наркотрафика, организованный уроженцами одной из стран Азии. Ранее украинские правоохранители блокировали транзит через Украины 30 килограммов тяжелых наркотиков.