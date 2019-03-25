СБУ о перебежчике: Пропил честь офицера

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности подтвердила, что заявивший о работе на Россию экс-сотрудник службы Василий Прозоров был уволен в 2018 году из-за служебного несоответствия.

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмы" и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие, в частности за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Это дело времени", - заявили в СБУ.