СБУ объявила о задержании нового фигуранта по "делу Бабченко"

Источник: DW

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании гражданина Украины, который якобы по заказу российских спецслужб руководил группой по подготовке терактов. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 15 июня, в Киев замначальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По информации ведомства, задержанный "гражданин Т." общался с подозреваемым в организации покушения на Бабченко Борисом Германом. В частности, Герман осуществлял финансирование и логистику из России в Украину группы боевиков, прошедших обучение в Ростове-на-Дону у российских спецслужб, утверждают в СБУ. В свою очередь, "гражданин Т." руководил этой группой.

Подозрение в подготовке теракта

В ходе обыска по месту жительства "гражданина Т." было обнаружено огнестрельное оружие и патроны к нему, заявили в СБУ. Он подозревается в незаконном обращении с оружием и подготовке террористического акта.

Также представитель СБУ сообщил, что Вячеслав Пивоварник, которого Герман назвал заказчиком убийства с "российской стороны", официально подозревается в организации и подготовке терактов. Пивоварник является бизнес-партнером Германа, им принадлежит по 11% акций компании "Киевская консалтинговая группа". Как утверждает Тиводар, Герман и Пивоварник вступили в сговор с представителями российских спецслужб с целью организации терактов в Украине.

"Убийство" Бабченко

Сообщение о том, что российский оппозиционный журналист был убит тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве, появилось вечером 29 мая, и вызвало возмущение не только у российской либеральной аудитории, но и у ряда мировых политиков, и международных правозащитных организаций. Однако на следующий день на специальной пресс-конференции руководство СБУ и генпрокурор Украины объявили, что журналист жив, а инсценировка убийства была спецоперацией Службы безопасности Украины по защите его жизни.

СБУ утверждает, что покушение на Бабченко было организовано спецслужбами РФ. Российские власти отрицают какую-либо причастность к якобы готовившемуся покушению на Бабченко. Инсценировка убийства вызвала критику международного сообщества.