СБУ открыла производство по статье "Сепаратизм" из-за подачи "ЛДНР" на карте Украины во Львове

Источник: 112.ua

СБУ открыла уголовное производство из-за подачи как "ЛДНР" отдельных районов Донецкой и Луганской областей на карте Украины в ходе Львовского форума. Об этом сообщает пресс-центр ведомства на странице в Facebook.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса относительно возможного распространения материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.