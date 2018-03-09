СБУ подозревает Рубана в сговоре с "ДНР" для организации терактов в Киеве

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины подозревает главу общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана в сговоре с "руководством" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" с целью организации терактов в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"В ходе проведения досудебного расследования уголовного производства, в частности во время проведения негласных следственно-розыскных действий, добыты весомые и достаточные доказательства, которые свидетельствуют о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций так называемой ДНР Захарченко О. В. и Тимофеевым О. Ю., а также другими лицами, спланировал и осуществил конкретные действия, направленные на подготовку осуществления серии террористических актов в центральной части города Киева с применением указанного оружия и взрывных устройств", - сказал он.

Грицак подчеркнул, что, по мнению следствия, данные действия совершались также с ведома и под руководством кураторов из России.

Глава СБУ отметил, что задержание Рубана 8 марта в пункте пропуска "Майорское" было проведено по результатам длительной операции, проводимой в течение нескольких месяцев.

Во время задержания из машины, на которой перемещался подозреваемый, были изъяты 9 автоматов Калашникова, 2 пистолета Макарова российского производства, 4 глушителя российского производства, 41 мину калибра 120 мм с взрывателями, 6 противотанковых мин российского производства, 6 мин калибра 82 мм с взрывателями, 12 зарядов к выстрелам для ручного противотанкового гранатомета, 2 противотанковых гранатомета РПГ-22, 6 выстрелов к противотанковому гранату, 20 гранат Ф-1 с запалами, 20 гранат РГД-5 с запалами, 28 гранат для подствольного гранатомета ВОГ-25, самодельная мина, миномет калибра 62 мм, несколько тысяч патронов различных калибров.

В ящике с гранатами правоохранители обнаружили упаковочный лист от 11 июня 2016 года военной части 08819, которая, по данным СБУ, принадлежит "1 армейскому корпусу" ДНР.

"В дальнейшем мы обязательно предоставим документальные свидетельства того, что планировалось осуществить массовые теракты. Из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева... Речь шла о тысячах погибших", - подчеркнул Грицак.

Он добавил, что теракты в случае их удачного осуществления должны были создать хаос и видимость гражданской войны в Украине.