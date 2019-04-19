СБУ получила звонок о "минировании" Общественного

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании Общественного телевидения. Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", – сказала Гитлянская.

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК Олимпийский, и эти звонки поступали из РФ.

Также сообщается, что когда Петр Порошенко вечером прибыл в студию Общественного телевидения, где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины, то ведущая Мирослава Барчук сообщила, что второго кандидата – шоумена Владимира Зеленского – в студии пока нет.

Затем она сказала: "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт". Она отметила, что у Петра Порошенко есть возможность покинуть студию. Но тот отказался покинуть помещение.