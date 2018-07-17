СБУ помогла турецким спецслужбам незаконно вывести из Украины оппозиционного к Эрдогану журналиста, - НСЖУ

Источник: Українські новини

В пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области отрицают похищения оппозиционного журналиста турецкими спецслужбами, зато подтверждают, что он был задержан сотрудниками СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) на своей странице в Facebook.

"Происшествие случилось 15 июля в Николаеве. Сотрудники СБУ задержали известного у себя на родине оппозиционного журналиста и блогера Юсуфа Инана у него дома. Далее сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) доставили журналиста из Украины в Турцию. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu", - подчеркнули в НСЖУ.

Также сообщается, что факт вывоза подтвердил НСЖУ коллега Юсуфа - журналист Юнус Ердогду, который живет и работает в Украине с 2005 года.

"Лично с Юсуфум знаком не был, но общались в соцсетях. После происшествия к нам обратилась его жена - она напугана, сама осталась с детьми и не знает, куда обращаться и как помочь мужу. Найти адвоката, который бы согласился взяться за это дело - невероятно трудно, все осознают риски и реалии жизни в Турции", - сказал Юнус Ердогду.

Также Юнус отметил, что рассчитывать на поддержку журналистского сообщества Турции не стоит из-за политической ситуации в стране. Также Юнус признался, что переживает за свою безопасность.

"Сейчас турецкие власти составили список из 8 человек - политбеженцев, граждан Турции, которые выступают против Эрдогана. Этот список был озвучен властью. Всех собираются похитить из Украины, куда они приехали, скрываясь от режима Эрдогана. То есть планируется полная зачистка оппозиционеров, живущих в Украине. К сожалению, обращаться с жалобами и заявлениями или просьбами о защите к украинской власти мы не можем. По одной причине - после похищения двух граждан Турции в Украине, пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за "сотрудничество" в возвращении граждан Турции на родину. Как мы можем доверять тем, кто сотрудничает с эрдогановскими спецслужбами?", - цитировала Юнуса Ердогду "Страна.ua".

Юсуфа Инана турецкие власти обвинили в распространении через социальные сети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Юсуф Инан известен также тем, что принимал активное участие в оппозиционной кампании против действующего президента Турции Эрдогана. Факты вывоза журналиста подтверждают и турецкие СМИ.

При этом руководитель пресс-службы Национальной полиции в Николаевской области Елена Бережная в комментарии НСЖУ сообщила, что Юсуф Инан не был похищен, как показалось его семье и близким, - его задержали представители Киевской СБУ.

"У нас задержанным он ни был, в СИЗО не находился. Это была спецоперация Киевской СБУ", - сказала Елена Бережная.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что ситуация с турецким журналистом Юсуфом Инана очень тревожная и вызывает беспокойство.

"Для международных партнеров НСЖУ, в частности Международной и Европейской федераций журналистов, принципиальным является соблюдение украинскими властями прав оппозиционных иностранных журналистов, - сказал Томиленко. - Сейчас мы видим, что действия украинских силовиков являются дикарскими: такими были депортация грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили прошлого года, нарушения прав азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова весной этого года. И вот теперь новая ситуация, которая показывает, что Украина - страна опасности для оппозиционных иностранных журналистов".

Также в СМИ сообщается, что кроме оппозиционного журналиста из Украины силой вывезено в Турцию предпринимателя Салиха Зеки, которого также обвиняют в связях с оппозицией.