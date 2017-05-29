СБУ проводит обыски в офисах Яндекса
Источник: КорреспонденТ.net
29.05.2017
Сотрудники СБУ проводят обыски в офисах Яндекс.Украина в Киеве и Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе российского поисковика.
"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", - сообщили в компании.
Информацию об обысках подтвердили и в СБУ.
"Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", - сообщила в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
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