СБУ сняла обвинения с Ахметова и Ефремова в финансировании терроризма, - депутат Рады Луценко

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Игорь Луценко сообщил о том, что Служба безопасности Украины сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

Об этом говорится в скан-копии постановления о закрытии криминального производства, опубликованном Луценко на его странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Криминальное производство в отношении Ахметова, Королевской и Ефремова было закрыто старшым следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.