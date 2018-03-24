СБУ усилит контрразведку - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

В работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступлении по случаю 26-летия создания СБУ в субботу, 24 марта.

"Закон о реинтеграции Донбасса устанавливает специальный порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, отпора и сдерживания российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы службы - на контрразведке, усилив ее не только в районе столкновения, но и усилив контрразведывательные мероприятия по всей территории Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, такое решение важно особенно сейчас, когда центр гибридной войны РФ смещается ближе к Киеву.

"Такое усиление является важным особенно сейчас, когда мы видим, чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины. А сердце - это наша древняя столица, красавец Киев", - сказал Порошенко.