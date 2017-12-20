СБУ: В Кабмине разоблачили агента спецслужб РФ

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб России. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - сказано в сообщении.

Как отмечается, при содействии руководства украинского правительства, агента российских спецслужб сотрудники спецслужбы задержали на рабочем месте.

"В рамках уголовного производства проходят обыски по месту работы и жительства чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления", – добавили в СБУ.