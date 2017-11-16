СБУ: В Одессе изъяты свыше 20 млн наличными

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники СБУ во время следственных действий у крупного одесского застройщика обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, следствие изучает обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования ДНР и ЛНР с участием бывшего депутата Одесского горсовета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма (ч.2 ст.258-5 УК Украины).

Речь идет о председателе партии Родина, экс-депутате Верховной Рады и Одесского горсовета Игоре Маркове.

При этом источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводятся в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы – бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании KADORR Group. Это бизнес-центр Наполеон на улице Успенской (с самого утра и до как минимум 17.30 охрана БЦ не пускала внутрь сотрудников и посетителей), а также в здании по адресу Французский бульвар, 66/2, где расположен связанный с бизнесменом 7-й канал (вход в здание также блокировался СБУ).