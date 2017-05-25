СБУ: В российских соцсетях действовали 800 антиукраинских групп

Украина

24.05.2017

Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" в июне, - Геращенко

Украинская сторона готова провести обмен пленными в формате "всех на всех" в июне 2017 года. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.