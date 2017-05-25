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СБУ: В российских соцсетях действовали 800 антиукраинских групп

Источник: 112.ua

25.05.2017

Служба безопасности Украины заявляет, что в российских сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" действовали 800 антиукраинских групп.

Об этом журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передают "Українські новини".

"800 групп антиукраинской направленности было в этих сетях", - сказал он.

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