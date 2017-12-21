СБУ вменяет переводчику Гройсмана Ежову госизмену

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины установила причастность подполковника службы к работе на российские спецслужбы. Об этом говорится в видеокомментарии заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова.

"Именно в эти минуты проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, который действовал во вред национальным интересам в пользу российских спецслужб, к сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника", - сказал он.

Также Маяков сообщил, что СБУ объявила о подозрении заместителю руководителя протокола премьер-министра Станиславу Ежову в государственной измене.

В частности, ему вменяется совершение сознательных действий во вред обороноспособности, территориальной целостности, неприкосновенности, информационной безопасности государства в форме содействия России в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Эта форма госизмены в отличие от шпионажа не предусматривает, что ведомости, которые передаются иностранным спецслужбам, обязательно составляли государственную тайну", - подчеркнул Маяков.

Установлено, что Ежов работал на Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Подозреваемый передавал россиянам информацию о зарубежных поездках Гройсмана, его переговорах.

Добытые данные Ежов пересылал по электронной почте и передавал в личном порядке.

На данный момент Главным следственным управлением СБУ готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.