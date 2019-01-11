СБУ вызвала Гриценко на допрос 15 января

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины вызвала лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января.

По ее словам, Гриценко вызвали в качестве свидетеля.

Допрос запланирован на 11:00.

В партии не смогли сообщить о том, в рамках какого дела Гриценко вызвали на допрос.

Спикер СБУ Елена Гитлянская рассказала Українським Новинам, что Гриценко действительно вызывают в качестве свидетеля по поводу его заявлений об оккупации Донбасса и Крыма в интервью телеканалу ZIK в декабре прошлого года.