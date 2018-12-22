СБУ заблокировала 300 интернет-ресурсов России и международных преступных группировок

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины в 2018 году заблокировала более 300 интернет-ресурсов, которые использовались Россией для ведения гибридной войны против Украины, а также используемых международными преступными группировками.

"Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ также заблокировал доступ к более 300 интернет-ресурсов, которые использовались РФ в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента", - написано в нем.

Кроме того, СБУ осуществляет досудебные расследования в 83 уголовных производствах в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинской направленности, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.

В рамках этих уголовных производств 23 лицам было сообщено о подозрении и вынесено 15 обвинительных приговоров суда в 2018 году.

Служба заявляет, что приняла превентивные меры в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию, состоявшей из более 10 млн интернет-пользователей.