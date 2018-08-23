СБУ задержала криминальных "авторитетов" из России

Источник: Корреспондент.net

В Службе безопасности Украины заявили о задержании "воров в законе" из России и одной из стран Южного Кавказа, которые пытались попасть в Украину для координации деятельности преступных группировок. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с помощью уголовников спецслужбы РФ намеревались дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Воры в законе" должны были взять под контроль перераспределение денежных потоков от противоправного бизнеса, в частности торговли наркотиками, похищения импортных автомобилей, а также от грабежей и разбойных нападений", - рассказывают в спецслужбе.

Согласно информации СБУ, часть этих "доходов" предусматривалась на финансирование сепаратистов ОРДЛО.

"По замыслу иностранных кураторов, противоправная деятельность "воров в законе" должна была заострить криминогенную обстановку в нашем государстве", - отметили правоохранители.

В службе рассказали, что с начала 2018 года запретили въезд в Украину более ста "ворам в законе", которые могут быть причастны к группировкам, специализирующимся на похищении людей, вымогательстве, торговле оружием и наркотиками.