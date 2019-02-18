СБУ задержала подозреваемых в поджоге храма УПЦ по заданию спецслужб России в Запорожской области

Источник: Українські новини

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали исполнителей и организаторов попытки поджога храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Запорожской области по заданию спецслужб России.

"Исполнители и организаторы задержаны", - сказал он.

По его словам, также установлены заказчики преступления, это - Артем Тимченко, бывший главный редактор интернет-издания, который сотрудничает с так называемым "Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики", и член ДНР Андрей Кузьменко ("Сармат").

Они объявлены в розыск и скрываются на оккупированной территории.

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Пресс-служба СБУ сообщает, что 16 февраля правоохранители задержали 2 подозреваемых во время попытки поджога храма УПЦ в честь святого апостола Иоанна Богослова по ул. Товарищеской на жилмассиве Бродинский в Днепровском районе Запорожья.

Во время осмотра места преступления сотрудники СБУ изъяли бутылку с горючей жидкостью и самодельный факел, а также планшет и мобильные телефоны, которые использовались для связи с организатором и видеофиксации преступления.

Подозреваемого в организации поджога задержали в этот же день.

По данным СБУ, заказчиками преступления являются двое бывших жителей Запорожья, которые сейчас находятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".