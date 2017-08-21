СБУ: Задержан чиновник, проводивший закупки в ДНР

Источник: КорреспонденТ.net

Сотрудники СБУ разоблачили чиновников на коррупционных закупках оборудования с оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц, которые по коррупционным механизмам закупили на временно оккупированных территориях оборудования для государственной шахты на Волыни", - говорится в сообщении.

Утверждается, что один из руководителей госпредприятия Дирекция по строительству объектов вступил в сговор с участниками торгов на закупку оборудования для волынской шахты, сформировав конкурсные требования под конкретного поставщика.

"Чиновник, который является уроженцем оккупированного Донбасса, закупил у предприятия так называемой ДНР оборудования на почти 25 миллионов гривен", - добавляют в СБУ.

Для адаптации оборудования под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено еще 600 тысяч гривен из госбюджета.

"Руководство завода-поставщика, который перерегистрирован в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, а владельцем предприятия является гражданин России. Одному из руководителей государственного предприятия и руководителю конкурсных торгов, в рамках открытого уголовного производства, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.