СБУ закрыла въезд 60 россиянам

Источник: Корреспондент.net

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США на фоне дела об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства в субботу, 31 марта.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые были выдворены из США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в заявлении СБУ.

Как отмечается, запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.