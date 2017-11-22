22.11.2017
СБУ запретила въезд в Украину актеру известного сериала "Сваты" Добронравову
Источник: Українські новини
Служба безопасности Украины запретила российскому артисту Федору Добронравову, известному по роли в комедийном сериале Сваты, въезд в Украину.
"Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, Добронравов неоднократно посещал оккупированный Россией Крым и публично поддерживал незаконную аннексию полуострова.
Также Гитлянская призвал организаторов гастролей российского рэпера Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) обратиться в СБУ, так как никто не отменял запрет на его въезд в Украину
Новости раздела
Украина
21.11.2017
Журналист: В Луганск прибыла колонна из ДНР
Луганчане заметили военные грузовики, которые приехали из Донецка.
Украина
21.11.2017
Фото дня: в честь годовщины Революции Достоинства на Майдане зажгли свечи в форме герба
Люди начали собираться приблизительно с 17:00.
Украина
21.11.2017
Порошенко отправили на подпись закон о выходном 25 декабря и отмене выходного 2 мая
Сегодня закон подписал председатель Верховной Рады Парубий
Украина
21.11.2017
Украина выслала из страны дипломата из Беларуси
Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси
Украина
21.11.2017
ВДВ больше не существует: военные впервые отмечают День десантника в бордовых беретах и с новым названием
Украина впервые отмечает День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил 21 ноября.
Украина
20.11.2017
Украинцы в 2018 году могут начать платить коммуналку за своих соседей
Уже в 2018 году во всех многоквартирных домах должны стоять общедомовые счетчики на воду и тепло, а не квартирные, согласно принятому закону "О коммерческом учете коммунальных услуг".
Украина
20.11.2017
В Украине рождается неимоверный монстр: как страна погружается в правовой хаос
Украинское ФБР еще не работает, а о нем уже громко говорят
Украина
20.11.2017
Срочно необходимы: названы 8 шагов для эффективной борьбы с преступностью в Украине
Украина
20.11.2017
В Одесской области группа иностранцев совершила жуткое ритуальное убийство
На месте преступления была нарисована пентаграмма.
Украина
20.11.2017
Суд арестовал ректора Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева и назначил залог 1,5 млн гривен
Алимпиева арестовали по подозрению в растрате 2,4 млн гривен.
Украина
20.11.2017
Задержанному в Белоруссии директору украинского завода инкриминируют дачу взятки, - посол
В КГБ Белоруссии не предоставили информацию относительно задержания украинца
Украина
20.11.2017
Порошенко внес в Раду законопроект о дипломатической службе
Президент подчеркнул важность рассмотрения документа как неотложного
Украина
19.11.2017
Кремль будет выводить войска с Донбасса, но есть другая угроза - генерал
Президент России Владимир Путин создает себе имидж "миротворца" и даже может заняться выводом войск с Донбасса, но на условиях, которые вряд ли устроят Украину.
Украина
19.11.2017
У Порошенко сообщили о важной договоренности по "черному списку" Польши
Новые польско-украинские договоренности
Украина
19.11.2017
В Украине собираются закрыть все интернаты: что будет вместо них
В стране создадут новые услуги для семей и детей.
Украина
19.11.2017
Бывшая жена Боголюбова отсудила у Приватбанка 500 миллионов гривен
Экс-жена Боголюбова отсудила у Приватбанка полмиллиарда
Украина
19.11.2017
Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины
В Киеве перед Верховной радой прошла акция сторонников Михаила Саакашвили. Политик анонсировал "народный импичмент" 3 декабря и заявил, что готов возглавить новое правительство Украины.
Украина
19.11.2017
Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: карта
По прогнозам Укргидрометцентра, 20-21 ноября по всей территории Украины похолодает, ожидается мокрый снег с дождем
Украина
18.11.2017
Столтенберг: Двери НАТО открыты для Украины
Двери Североатлантического альянса открыты для новых партнеров.
Украина
18.11.2017
В Одессе митинг перерос в столкновения с полицией
В ходе потасовок пострадал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.
Украина
18.11.2017
США осудили попытки отрицать Голодомор в Украине
В Госдепе США подчеркнули, что поддерживают украинский народ.
Украина
18.11.2017
Российский президент приехал в Крым
Президент РФ примет участие в открытии памятника императору Александру III.
Украина
18.11.2017
В Херсонской области отец убил сына, а тело закопал под полом
Полиция выяснила причины жестокого убийства.