СБУ запретила въезд в Украину актеру известного сериала "Сваты" Добронравову

Источник: Українські новини

Служба безопасности Украины запретила российскому артисту Федору Добронравову, известному по роли в комедийном сериале Сваты, въезд в Украину.

"Нами было принято решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Добронравов неоднократно посещал оккупированный Россией Крым и публично поддерживал незаконную аннексию полуострова.

Также Гитлянская призвал организаторов гастролей российского рэпера Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) обратиться в СБУ, так как никто не отменял запрет на его въезд в Украину