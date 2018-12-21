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21.12.2018

СБУ заявила о новых версиях в деле Гандзюк

Источник: Корреспондент.net

Следствие по делу нападения на Екатерину Гандзюк отрабатывает версию причастности к убийству чиновников, занимающихся незаконной вырубкой леса в Херсонской области и с которыми боролась активистка. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

"Отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной гражданской позицией по незаконной вырубке леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к этой преступной схемы должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Олешковского и других районов Херсонской области при содействии чиновников органов власти осуществляется незаконная вырубка лесов для продажи древесины. А свою преступную деятельность они маскируют под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев.

"Сейчас семи фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - доложили в СБУ.

Ранее в Херсоне неизвестные в балаклавах с битами напали на местного активиста, который сотрудничает с Временной следственной комиссией Верховной Рады по убийству Екатерины Гандзюк.

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