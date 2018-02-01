01.02.2018
Сценарист сериала "Шерлок" посоветовал ждать новый сезон в следующем десятилетии
Источник: Українські новини
Сценарист и создатель популярного британского сериала-адаптации классического романа Артура Конан Дойля "Шерлок" сделал неутешительный прогноз для фанатов сериала.
Выступая в эфире радио Radiotimes, Стивен Моффат поделился планами о новом сезоне популярного сериала. Он сказал, что его нужно будет ждать "по меньшей мере 2 года", ведь сейчас он и другой сценарист заняты другим проектом.
"Мы не начнем делать "Шерлок", пока не сделаем "Дракулу", а это не произойдет в ближайшем будущем. Никогда не говори никогда, но у нас нет идей прямо сейчас", - сказал он.
Но он утверждает, что сериал вряд ли закончится.
"Никто не закрывал дверь за "Шерлоком", мы все время говорим одно и то же, но это цитируют по-разному", - добавил он.
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