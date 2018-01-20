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20.01.2018

Сегодня чтят память святого Иоанна Крестителя: традиции и приметы дня

Источник: Українські новини

Сегодня, 20 января, Православная церковь чтит память Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот праздник называют "Иоанн Креститель". Святой Иоанн был величайшим из пророков, также он засвидетельствовал приход Христа на Землю в человеческой плоти и он же Его крестил. Українські Новини собрали информацию о традициях и приметах праздника.

Святой Иоанн был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы, родился шестью месяцами ранее Иисуса Христа. Святой Иоанн вскоре после крещения Спасителя обвинил царя Ирода в беззаконном сожительстве с Иродиадой. За это по приказу царя его сначала бросили в темницу, а вскоре святой Предтеча Иоанн принял мученическую смерть: его обезглавили.

Традиции

День святого Иоанна Крестителя является завершающим в цикле зимних праздников. Считается, что тот, кто грустит в этот день, будет грустить на протяжении всего года. В народе святого Иоанна почитают как покровителя детей.

С окончанием зимних праздников начинается пора свадеб, которая длится до начала Пасхального поста. В этот период можно есть мясные продукты, и употреблять алкоголь, а значит, это самое благоприятное время для свадебных гуляний.  

Также у наших предков существовала в этот день очень интересная традиция – женщины весь день не обращали внимания на мужчин, могли даже отказаться готовить для них кушанье. В полночь женщины собирались вместе, каждая приносила из дома еду и питье. Устраивали так называемый "девичник", на котором всю ночь пели и танцевали.

Кроме того, после праздника Иоанна Крестителя начиналась пора женских работ. Ведь на большие праздники, такие как Рождество, Крещение и Святой вечер женщинам нельзя было убирать, стирать, делать любую работу по дому. А после 19 января женщины выполняли всю работу, которая накопилась за праздники.

Приметы

Если с Иоанна Крестителя целую неделю стоят морозы - вскоре будет оттепель.

Метель 20 января – к ветрам и снегу на Масленицу.

Ясный день пророчит засушливую погоду летом.

Именины

Афанасий, Акулина, Василий, Галактион, Иван

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