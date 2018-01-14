Сегодня чтят память святого Василия: обычаи и погодные приметы праздника

Источник: Українські новини

Сегодня, 14 января, Православная церковь чтит память святого Василия. Отмечается также народный праздник – Старый Новый год. Традиции двух праздников в этот день смешиваются между собой.

Святой Василий родился в Малой Азии, в городе Кесарии Каппадокийской, около 330 года. Родители Василия были благочестивыми христианами. Так как в семье Василия был образованный отец и бабушка Макрина, первоначальное образование он получил под их руководством. Когда родители Василия умерли, он отправился в Константинополь для дальнейшего обучения, затем в Афины, чтобы изучить такие науки как риторика, астрономия, философия, математика, физика, медицина. После обучения Василий вернулся в Кесарию и занимался преподаванием. В 364 году Василий был посвящен в сан пресвитера епископом Кесарийским Евсевием. Умер Василий в первый день 379 года. Несмотря на то, что святой Василий прожил недолгую жизнь, он оставил потомкам множество богословских трудов. Церковь установила памятный день в честь святителя Василия 14 января.

Традиции

В День святого Василия принято готовить щедрую кутью. Отличие "щедрой" кути от "голодной", которая подается в Святой вечер, в том, что она не постная. Съедать щедрую кутью принято полностью, нельзя ее выбрасывать ни в коем случае. Также принято готовить вареники с творогом, блины.

Также в этот день мужчины ходят посевать, желают счастья и здоровья хозяевам дома, читая засевалки и при этом посыпая вокруг все зерном. Зерно не убирают до самого вечера, а потом прячут и сеют следующей весной вместе с остальным зерном. Всех посевальщиков хозяева благодарят деньгами, часть которых мужчины должны отдать на церковь.

Так как святой Василий считается покровителем свиней, в день, когда почитают память святого, принято накрывать стол множеством блюд из свинины: жареным поросенком, вареными окороками и т.д.

Девушки в День святого Василия любят гадать на судьбу и своего суженого.

Приметы

Если утром на Васильев день пушистый иней на ветках - к хорошему урожаю меда.

Если снег выпадет утром - зима будет снежной, а весна поздно наступит.

Сильные снегопады на Василия – к хорошему урожаю.

Именины

Богдан, Василий, Федот, Григорий, Вячеслав, Николай