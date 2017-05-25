Сегодня исполняется три года с момента избрания Порошенко президентом Украины

Источник: 112.ua

В четверг, 25 мая, исполняется три года с момента избрания Петра Порошенко на пост президента Украины.

Украинцы проголосовали за нового главу государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. За Порошенко свои голоса отдали 54,7% избирателей, таким образом он одержал уверенную победу уже в первом туре. Второе место на выборах заняла Юлия Тимошенко. Явка на выборах составила 59,5%, при этом из-за оккупации части территории Украины волеизъявление не состоялось на части территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Порошенко победил во всех областях, а также в заграничном округе. Инаугурация нового президента прошла 7 июня 2014 года.