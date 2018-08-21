Сегодня начинают праздновать Курбан-байрам-2018: традиции и обычаи торжества

Источник: Українські новини

Сегодня, 21 августа, мусульмане начинают отмечать праздник жертвоприношения и человеколюбия Курбан-байрам.

Мусульманский праздник Курбан-байрам в григорианском календаре не имеет постоянного дня празднования. Он отмечается по истечению 70-ти дней после праздника Ураза-Байрам, который завершает пост в Рамадан, - в 2018 году праздник приходится на 21 августа.

Так происходит из-за использования разных календарей – мусульманский лунный календарь короче григорианского на 10-11 дней, поэтому даты праздников ежегодно сдвигаются.

Курбан-байрам служит завершением хаджа – путешествия к Святой земле, паломничества в Мекку. В исламских странах праздник отмечается от 3 до 10 дней в зависимости от конкретной страны.

С раннего утра совершается омовение, надевается праздничная опрятная одежда, после чего мусульмане отправляются в мечеть, где молятся и слушают проповедь, приуроченную к празднику.

Название "Курбан-байрам" переводится с арабского как "праздник жертвы". В этот день, согласно традиции, должно произойти жертвоприношение – это может быть баран, коза или корова. Таким образом в исламе почитаются события, когда, согласно Корану, к Ибрахиму во сне явился ангел с указанием принести в жертву своего сына, однако человеческая кровь не пролилась. Доказав свою готовность принести сына в жертву, Аллах не позволил ножу резать. Человеческая жертва была заменена бараном.

Треть мяса нужно использовать для семейного празднования, треть отдать бедным из окружения (знакомые, соседи, родственники), а треть подать как милостыню.

Также в Курбан-байрам желательно посещать друзей и родственников с подарками или же собирать дома большое количество гостей, хорошо их угощая. Торжество направлено на проявление милосердия и человеколюбия.