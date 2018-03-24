Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время

Источник: Українські новини

Сегодня, в ночь с 24 на 25 марта в Украине снова будут переводить стрелки на летнее время. Переход времени осуществится с субботы на воскресенье с 3:00 на 4:00 по киевскому времени.

В Украине переходят на летнее время каждый год в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. Осенью двигают стрелки на час назад, а весной – наоборот.

Практически на всех электронных устройствах перевод времени на час назад/вперед проходит автоматически, без участия владельца устройств. Однако механические часы нужно не забыть перевести, и, если их в доме несколько, проверить, все ли они показывают одинаковое время.

Чтобы успешно приучить свои "внутренние часы" к переменам заранее, нужно делать это плавно. За две недели до перехода на летнее время стоит начинать ложиться спать на 10-15 минут раньше, также и просыпаться каждое утро раньше. Это поможет организму не лишиться часа сна мгновенно, а постепенно поменяет зимнюю привычку спать подольше.

Также стоит отказаться от употребления жирной пищи и алкоголя, напитков, содержащих кофеин.

Если не удалось подготовить организм заранее, нужно помочь ему в первые после перевода стрелок дни пережить "стресс". Для этого нужно избегать стрессовых ситуаций на работе, с друзьями и в семье: не конфликтовать ни с кем, чтобы не расшатывать нервы, тем самым лишая себя спокойного сна. Стоит уменьшить и физические нагрузки хотя бы на некоторое время, чтобы не перезагружать организм, что может сказаться на самочувствии.