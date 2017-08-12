Сегодня ночью украинцы смогут понаблюдать за звездопадом Персеиды

Источник: 112.ua

В ночь с 12 на 13 августа украинцы могут наблюдать метеорный поток, проходящий очень близко к Земле - звездопад Персеиды, передает портал Gismeteo.

"Ожидается, что в этом году промелькнет более чем 150 метеоров в час, но большое количество метеоров затмит яркий свет Луны", — сказал эксперт по метеорам НАСА Билл Кук.

Персеиды появляются, когда Земля проходит через след кометы Свифта-Туттля. По сравнению с другими метеорными потоками, Персеиды, как правило, ярче и имеют блестящий след.

Для того, чтобы увидеть звездопад Персеиды, лучше найти место, где будет хороший обзор небосвода. Желательно в это время находиться подальше от всех источников света – окон, фонарей, дорог с потоком автомобилей. Наилучший вариант – уехать за город.