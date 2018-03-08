Сегодня отмечают 8 Марта: история происхождения Международного женского дня

Источник: Українські новини

Сегодня, 8 марта, отмечают первый праздник весны – Международный женский день.

Стоит начать с того, что происхождение праздника имеет несколько версий, первая – официальная, которая в СРСР называлась "День солидарности трудящихся женщин". Согласно этой версии, празднование 8 Марта появилось вследствие "марша пустых кастрюль, проведенного в 1857 году текстильщицами Нью-Йорка. Женщины требовали смягчения неприемлемых условий труда и повышения зарплат.

А в 1910 году Клара Цеткин, которая была немецкой коммунисткой, на Второй всемирной женской конференции в Копенгагене хотела обратить внимание общественности на проблемы женщин с помощью митингов и шествий, и призвала выделить специально для этого один день в году, которым стало восьмое марта. В СРСР этот праздник пробрался с помощью подруги Клары Цеткин – Александры Колонтай. Некоторые источники содержат информацию о том, что Клара Цеткин была по национальности еврейкой и хотела связать праздник 8 Марта с восхвалением иудейской царицы и еврейским праздником Пурим.

Следующая версия связывает происхождение праздника 8 Марта также с забастовкой 1857 года, однако, не текстильщиц, а женщин древнейшей профессии. Проститутки вышли на митинг с требованием выплатить зарплаты матросам, так как те воспользовались услугами жриц любви, но не могли рассчитаться за них. Затем проститутки провели демонстрацию в Париже, в 1894 году, также 8 марта. Теперь женщины требовали сравнять свои права с остальными женскими профессиями и создать специальные профсоюзы. Такие митинги проходили неоднократно. А на съезде суфражисток в 1910 году было решено объявить 8 марта Международным женским днем по предложению Клары Цеткин.

Несмотря на то, что история происхождения Международного женского дня имеет много разных версий, в современном мире 8 Марта – это праздник весны, красоты и любви, который дарит множество улыбок представительницам прекрасной половины человечества.