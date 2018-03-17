Сегодня отмечают День святого Патрика: история и традиции праздника

Источник: Українські новини

Сегодня, 17 марта, во многих странах мира, а также в некоторых регионах Украины отмечают День святого Патрика, который считается покровителем Ирландии.

Чтобы понять происхождение праздника, нужно вспомнить о том, кем был святой Патрик. Много сведений о его раннем периоде жизни не сохранилось. Одна из версий гласит, что Патрик родился в римской Британии, а в возрасте 16 лет был похищен разбойниками из Ирландии, которые и доставили его туда для рабства.

В автобиографическом произведении Патрика "Исповедь" говорится о том, что он в детстве и юношестве не был склонен молиться и жить по церковным канонам. Однако когда Патрику пришлось жить в рабстве, он проводил большинство свободного времени, усердно молясь, и однажды услышал голос: "Правильно делаешь, что постишься, ибо скоро вернешься ты в родную сторону. Пойди и взгляни - твой корабль ждет тебя"

Патрик стал служителем церкви и был посвящен в сан диакона, а спустя время стал епископом. В начале 430-х годов Патрик прибыл в Ирландию и стал распространять христианскую веру среди язычников, которых тогда было большинство. Некоторые источники гласят, что от святого Патрика христианство приняли более 120 000 человек.

О месте захоронения святого Патрика известно также немного. Считается, что его захоронили в Даунпатрике.

Традиции

День святого Патрика – государственный праздник в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор. Также широко праздник отмечают в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Новой Зеландии и в некоторых регионах Украины.

Символом праздника считается зеленый клевер и зеленый цвет в целом. Считается, что Патрик использовал зеленый клевер для объяснения понятия Святой Троицы. Также зеленый цвет считается национальным цветом Ирландии.

В честь святого Патрика каждый год устраиваются громкие парады с песнями и плясками.

Кроме того, в разных уголках мира в этот день ирландцы одеваются в зеленое и проводят парады, гуляния, веселья. Празднуют этот день независимо от того, в какой стране проживают.

Также в Ирландии в этот день прикрепляют к одежде трилистник, который символизирует крест и цвет католицизма.

На улицах в День святого Патрика играют оркестры, которые не обходятся ни в коем случае без волынки.

Так как праздник припадает на Великий пост, его ограничения смягчаются, и разрешается употребление алкоголя.