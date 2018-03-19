19.03.2018
Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч человек
Источник: Українські новини
9 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании.
Об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.
Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.
Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 19 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы направлены после 19 марта обрабатываться не будут.
По состоянию на 19 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 276 694 человека.
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