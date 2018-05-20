Сегодня Украина чтит память жертв политических репрессий

Источник: Українські новини

Украина 20 мая чтит память жертв политических репрессий. Об этом говорится в обращении премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Ежегодно мы чтим память жертв миллионов украинских и представителей других национальностей, подвергшихся преследованию и физическому уничтожению от репрессивно-карательной политики коммунистического режима. Тотальное уничтожение граждан Украины во времена СССР носило массовый характер и происходило фактически с первых лет возникновения коммунистической империи и продолжалось до времени ее развала", - говорится в нем.

Гройсман добавил, что сам факт независимой Украины - это главное условие того, что украинские граждане больше не будут испытывать притеснений, преследований и физического уничтожения от человеконенавистнической имперской политики, которая сметала все иное на своем пути.

"И у нас нет другой альтернативы, как укреплять собственное государство, развивать экономику, воплощать жизненно необходимые реформы, усиливать институты гражданского общества, последовательно и ускоренно интегрироваться в цивилизованный демократический мир, который уважает человеческое достоинство, свободу и культурное многообразие мира. Мы это должны делать не только ради себя, но и ради будущих поколений наших граждан, чтобы они имели лучшие стартовые возможности для собственной реализации. Прошу всех граждан почтить память жертв политических репрессий в Украине и зажечь свечи", - подытожил Гройсман.