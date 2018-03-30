Семь стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026

Источник: DW

Семь стран подали заявки на проведение 25-х зимних Олимпийских игр в 2026 году. На проведение Олимпиады и Паралимпиады претендуют города Грац и Шламдинг (Австрия), Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария) и Стокгольм (Швеция), сообщает интернет-портал insidethegames.biz в пятницу, 30 марта.

В сообщении отмечается, что у стран-претендентов есть шесть месяцев, чтобы детально обосновать свои заявки. Официальные кандидаты на проведение зимней Олимпиады-2026 будут объявлены на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе в октябре текущего года, а столица Олимпиады будет названа на сессии МОК в Милане в сентябре 2019 года.

В 2018 году зимние Олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхёнчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине.

Саппоро уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году, Калгари - в 1988-м, Турин - в 2006 году. В Стокгольме проходила летняя Олимпиада 1912 года.