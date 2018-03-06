Семь тысяч женщин получили статус участника боевых действий за участие в АТО, - Полторак

Источник: Українські новини

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что 7 тыс. женщин получили статус участника боевых действий за участие в антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"Около 7 000 женщин, которые проходят военную службу или работающих в Министерстве обороны и Вооруженных силах, выполняли задачи в районе проведения антитеррористической операции и получили статус участника боевых действий", - сказано в нем.

С начала АТО 116 женщин-военнослужащих награждены государственными наградами, из них 4 - посмертно, почти 2 тыс. награждены отличиями Минобороны.

По словам Полторака, в Вооруженных силах проходят службу более 24 тыс. женщин-военнослужащих на различных должностях, из которых более 3 тыс. - офицеры, а также более 31 тыс. женщин работают в Вооруженных силах.