Семейного врача выбрали 14 миллионов украинцев

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 29 июня декларации с семейными врачами подписали 13,9 млн украинцев. Об этом сообщается на сайте Национальной электронной системы здравоохранения (eHealth).

Больше всего подписантов в Харьковской (1,24 млн), Днепропетровской (1,12 тысяч) и Львовской (990,9 тысяч) областях. Меньше всего – в Луганской (204,8 тысяч), Сумской (227,4 тысяч) и Херсонской (334,3 тысяч) областях.

Также в системе eHealth зарегистрировано 1322 медицинских учреждения и 22 739 врачей первичного звена медицинской помощи.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.