Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн

Источник: Корреспондент.net

Всем 24 семьям украинских моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива, выплачено по 100 тысяч гривен. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместе с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственников всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен", - заявил руководитель ведомства Вадим Черныш.

По его словам, МинВОТ постоянно поддерживает взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.

Ранее правительством было принято постановление, которое предоставило возможность финансово поддержать захваченных на Азове украинских моряков.